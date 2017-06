Katharina Meister - Vergessen wurde der Flügelschlag…

× Erweitern Katharina Meister

Vernissage: Sonntag, 23.Juli, 11 Uhr

Katharina Meister, die an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studierte, interessiert sich für politische und soziale Themen. Mittlerweile beschäftigen sie vor allem der Klimawandel und dessen katastrophale Folgen für Umwelt, Tier und Mensch. All dies ist in ihren Werken nicht auf den ersten Blick sichtbar, sondern eröffnet sich erst bei detaillierter Betrachtung, genau wie die Veränderungen in der Natur meist nicht sofort wahrgenommen werden.

Das bevorzugte Medium der Künstlerin ist Papier, denn es kann arbeiten, sich bewegen und auf diese Weise lebendig werden. Es lässt sich – wenn es nicht wie üblich flach auf einem Hintergrund fixiert wird – verformen und dadurch kann es, abhängig von den Lichtverhältnissen, Schatten werfen. Insbesondere bei den Papierschnitten, die als feinsinnige Referenz an die Kulturgeschichte der cut-out-Technik gelesen werden können, muss das Cuttermesser mit Präzision geführt werden, damit das gewünschte Licht- und Schattenspiel seine Wirkung entfalten kann. Ein einziger verfehlter Schnitt kann die Arbeit zunichtemachen. Mit ihrer Paper-Art führt uns Katharina Meister die Vielseitigkeit dieses Materials von sensiblen Zeichnungen über filigrane Papierschnitte bis hin zu voluminösen Plastiken vor Augen. Die Papierelemente kombiniert die Künstlerin häufig mit Holz – eine schlüssige Verbindung, da Papier aus Holz entsteht.

Kunstverein Neckar-Odenwald e.V.

Altes Schlachthaus Mosbach

Unterm Haubenstein (im Landesgartenschau-Park)

74821 Mosbach/Baden

Öffnungszeiten: Sa 11 - 15 Uhr, So und an Feiertagen von 14 - 18 Uhr

www.kunstverein-neckar-odenwald.de