Katja Friedenberg

Als Xavier Naidoos "Geheimwaffe" begeisterte Katja in der Premierenstaffel von "The Voice of Germany" erstmals das nationale Publikum mit ihrer glasklaren Stimme und ihrer wundervollen Bühnenpräsenz. Seitdem feiert sie große Erfolge als Sängerin und Musicaldarstellerin auf den Bühnen des Landes und als Teil der Band der TV-Show "Sing meinen Song das Tauschkonzert", auch im TV.

Im Schatzkistl präsentiert Katja einen Mix aus eigenen Titeln und ihrer faszinierend gefühlvollen und einzigartigen Interpretation bekannter Hits und Klassiker.Ihre eigene Musik beschreibt sie dabei selbst als Crossover zwischen Chanson, Pop, Soul und "Old-School Schlager". Handgemachte Musik mit deutschen Texten, mal melancholisch, mal mit einem Augenzwinkern, dabei immer lebensfroh, so wie Katja selbst.