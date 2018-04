Katrin Bauerfeind: Liebe - die Tour zum Gefühl

× Erweitern Katrin Bauernfeind

Dieser Abend ist Viagra fürs Herz und ein Gegengift zur dunklen Lage da raußen. Lachen für die Liebe! Denn um die geht´s im neuen Programm von KATRIN BAUERFEIND. Die Liebe. In allen Facetten. Eigenliebe, Nächstenliebe, Hassliebe, Tierliebe, Liebe zu Freunden und zur Heimat, aber auch Liebe im Sinne von knutschen, fummeln, vögeln und richtigem Sex.

KATRIN BAUERFEIND widmet sich den unglaublich komischen Seiten dieses Gefühls und fragt sich, wo die Liebe herkommt, wo sie hingeht, wenn sie weg ist, wie man sie findet, verliert und wiederfindet, und was es überhaupt damit auf sich hat. Denn, ob auf Tinder, Netflix oder womöglich sogar in der echten Welt, wir alle suchen diese Momente, in denen wir staunend vor dem Leben stehen und denken, wie fucking groß, einmalig und überwältigend es sein kann. Und wie umwerfend der Mensch. Wann hatten Sie das das letzte Mal? Und wie oft hatten Sie zuletzt „Stress“ und „leider keine Zeit“? Nach diesem Abend werden Sie womöglich einer Freundin eine SMS schicken „Ich hab nächste Woche total viel zu tun, aber wir treffen uns trotzdem!“, Sie werden vielleicht Ihre Eltern anrufen: „Ich wollte euch nur sagen, dass ich euch liebe“. Aber unter Umständen denken Sie auch über den anderen Menschen in Ihrer Wohnung: „Es macht mich irre, wie sie beim Essen die Gabel hält“ oder „Es nervt mich tot, wie laut er telefoniert und wie blöd er immer die Wäsche aufhängt!“.Sie kommen möglicherweise durch KATRIN BAUERFEIND zu dem Schluß: „Ich brauche was Neues, Anderes, Größeres, Besseres! Ich will endlich wieder, dass das Leben hüpft!“ Der Abend ist also auch für Sie nicht ohne Risiko. Aber wer nichts wagt, kriegt keine Liebe. KATRIN BAUERFEIND – Live. Ein im wahrsten Sinne Liebe-voller Abend. KATRIN BAUERFEIND erfand vor Jahren mit „Ehrensenf“ das Internet, und absolvierte anschließend eine Humorgrundausbildung als Teil der Harald Schmidt Show. Seit zehn Jahren tragen verschiedene Sendungen im Fernsehen ihren Namen, zuletzt zum Beispiel „Bauerfeind assistiert“ und „Bauerfeind - die Leseshow“. Sie hat bereits zwei Bestseller geschrieben „Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag - Geschichten vom schönen Scheitern“ und „Hinten sind Rezepte drin - Geschichten, die Männern nie passieren würden“. Aus beiden Büchern hat sie erfolgreiche Bühnenprogramme gemacht, mit denen sie in ganz Deutschland unterwegs ist. So soll es ab 2018 weitergehen. Dann unter dem im wahrsten Sinne liebevollen Titel „Alles kann, Liebe muss“!