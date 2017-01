„Katrin Medde? Nie gehört? Wer sich auf ein musikalisches Blind Date mit ihr einlässt, wird belohnt. Ihre kraftvolle und facettenreiche Soulstimme reißt mit und bleibt unvergesslich.“

„Ob am Klavier, der Ukulele oder der Gitarre. Katrin Medde demonstriert auf eindrucksvolle Weise, dass sie eine Vollblutmusikerin ist, die Lieder schreibt, die direkt aus der Seele kommen. Spielend leicht gelingt es ihr, mit ihrer ausdrucksvollen Stimme auf der Klaviatur der Emotionen zu spielen. Ob rockig oder sanft, schafft sie es einen Abend lang die Zuhörer auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des Lebens mitzunehmen. Unterstützt von Alex Menichini an den Drums, Florian Wenzel am Bass, kreiert die Stuttgarterin ihren eigenen unverwechselbaren Sound. “