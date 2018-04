× Erweitern Katrin Medde

Katrin Medde spielen mit viel Charme und Groove feinste Pop Musik aus eigener Feder.

Ob rockig, soulig und manchmal sogar ein bisschen jazzy, diese Band hat ihren ganz eigenen Sound gefunden und erfreut sich auf der Bühne sichtlich daran. Katrin Medde demonstriert auf eindrucksvolle Weise, dass sie eine Vollblutmusikerin ist, die Lieder schreibt, die direkt aus der Seele kommen. Spielend leicht gelingt es ihr mit ihrer ausdrucksstarken Stimme auf der Klaviatur der Emotionen zu spielen. Gemeinsam schaffen sie es einen Abend lang die Zuhörer auf eine Reise durch die Höhen und Tiefen des Lebens mitzunehmen. Alex Menichini an den Drums, Florian Wenzel am Bass und Katrin Medde an Klavier, Gitarre und Vocals - authentisch, unverstellt und mit großer Liebe zum Detail.

Nominiert als beste Pop Band, ausgezeichnet für den besten Rock Song 2013, als Backingsängerin mit dabei auf dem PUR Album “Schein und Sein”. Aktuell mit dem neuen Album „Licht an!“ on Tour.