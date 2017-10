Arts & Crafts Festival am 18. November ab 11 Uhr in der Halle des Im Wizemann. Es trifft sich die Selbermachwelt mit dem wundersamen Reich der kleinen Manufakturen.

Stuttgart – Wir können alles. Außer Nichtstun. Dieser Eindruck entsteht zumindest bei jedem, der sich mal mit wachem Blick in der Start-Up-Szene, der Selbermachwelt und dem wundersamen Reich der kleinen Manufakturen hier bei uns im Kessel umschaut. Von Craft-Beer bis Craft-Möbel, von Craft-Fashion bis Craft-Schnaps, von Craft-Rasur bis Craft-Tätowierung: Ziemlich beeindruckend, was da in den letzten Jahren in Stuttgart und seiner Region entstanden ist – noch dazu unabhängig von großen Ketten und großmäuligen Investoren. Selbermachen ist en vogue, Regionalität eh mordsmäßig in. Was da noch gefehlt hat? Ein Ort, der all die Tüftler und Schaffer, die Macher und Visionäre zusammenbringt!

Bei der Kessel Culture wollen wir all jene Macher an einen Ort bringen, die die Kultur in Stuttgart mit ihrem Schaffen prägen und definieren, und so das Zusammenleben und Verhalten der Menschen im Kessel leiten.

Ihr seid einer dieser Macher?

Dann bewerbt euch jetzt für einen Stand bei der Kessel Culture im Wizemann Areal

>>> info@karachoo.de <<<