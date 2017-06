Keep it Dutty - the hottest ting in Stuggi City

Weil es so geil war, verwandeln die Invaders und die Keep it real Crew auch in Zukuft die Corso Bar in den Hotspot Stuttgarts für dreckige Beats aus den Ghettos dieser Welt. Die Crew an den Decks präsentiert den heißesten Scheiß aus Kingston, Miami, Sao Paolo, Berlin, Lagos und Kapstadt. Alles was pumpt, alles was zum Twerken einlädt, alles was Lighters in die Luft bringt, alles was den Hennesy oder Champagner poppen lässt. Keep it dutty bedeutet derbe abfeiern auf die neueste und fresheste Musik – ohne Skrupel und Scham, dutty eben!

Komm auch du am 21. Juli in die Corso und tanz mit uns in die Zukunft!