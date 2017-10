Kehrwoch-Mafia

„Kehrwoch en dr Nacht“ auf der Bühne heißt es am 12.11. in Schwäbisch Gmünd. Die Musiker Buddy Bosch und Bernd „Stecki“ Steckroth bringen eigene schwäbische

Geschichten zu bekannten und eigenkomponierten Songs auf die Bühne.

Dabei wird der schwäbische Alltag in all seinen Tücken beleuchtet – von vorne und von hinten. Wer wissen will, was die „Nachbare“ im Schilde führt, wer die „Kehrwoch“ nicht macht oder welches weltbekannte Stück ursprünglich aus dem Schwäbischen stammt, der ist hier richtig.

Beide Musiker lernten sich in der Selbsthilfegruppe der anonymen Kehrwochge schädigten kennen um den Folgen der schweren Kindheit, die von Putzen und Schrubben geprägt war, zu entkommen.

Seitdem sind sie auf vielen Bühnen unterwegs um dem Publikum die schwäbischen Weisheiten in musikalischer und anderer Form beizubringen – für Unterhaltung ist gesorgt aber auch „nochdenkliche Sacha“ kommen nicht zu kurz.

Und wie sich das im Schwabenländle gehört ist natürlich alles live, also „älles handgschabt ond nix aus dr Bix“:

Buddy Bosch am Stimmband, an der Gitarre und am Schlagzeug, das er „mit de Fiaß“ spielt. Bernd Steckroth sorgt für Melodien an der Leadgitarre und „sengt au mit“. Und Sie im Publikum? Sie sind auch dabei, keine Angst

Beginn: 18.00 Uhr

Eintritt: Vorverkauf - 15 € / Abendkasse - 18 €

Reservierungen unter 07171-4950581