Keine Angst vor Hotzenplotz

Stabmarionettenproduktion des Topolino Figurentheaters nach dem Kinderbuchklassiker von Otfried Preußler.

Inhalt: Der Räuber Hotzenplotz ist wieder da! Und er versetzt Großmutter, Wachtmeister Dimpfelmoser und Frau Schlotterbeck in helle Aufregung. Er hat seine Strafe im Gefängnis abgesessen und will nun seinen Räuberhut an den Nagel hängen und ehrlich werden. Wer glaubt denn so was? Natürlich keiner - außer Kasperl und Seppel .....

Eine abenteuerliche Geschichte mit viel Musik.

Alter der Zielgruppe: 4 – 10 Jahre; Spieldauer: 50 Minuten

Figurenart / Spielform: Stabmarionetten / Marionettenbühne

Spieler: Andreas und Brigitte Blersch