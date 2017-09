Buchen: Stadthalle | Interessanter Vortrag von Dr. phil. Mathias Jung

Do. 09.11.2017 um 19.30 Uhr in der Stadthalle Buchen

Dr. phil. Mathias Jung ist Gestalt / Paartherapeut, Buchautor und Philosoph und seit 1992 am Gesundheitszentrum in Lahnstein tätig. Er ist ein gern gesehener Gast in verschiedenen Fernsehsendungen wie zum Beispiel im "Nachtcafe".An diesem Abend ist das Thema:Keine Zeit - Atempausen im Zeitalter der Beschleunigung.Der moderne Mensch verbringt ein Großteil seiner Freizeit im Internet, vor dem Fernseher, am Handy, hinter Zeitungen. Wir lassen uns medial überfluten.Der Alltag wird vom Terminkalender, unseren Smartphones und Notebooks bestimmt. Wir haben keine Ruhe und Muse mehr - und unsere Kinder ahmen uns nach.Die digitale Revolution ist ein Wunderwerk, das viele Möglichkeiten und Erleichterungen gebracht hat. Doch mittlerweile beherrscht sie uns, statt wir sie.Die Zahl der Online-Süchtigen wächst, ebenso die Zahl der Burnout Diagnosen.Im Zeitalter der Beschleunigung brauchen wir dringend Atempausen für Gespräche und gemeinsame Spiele, bewusstes Lesen und Lernen zum Innehalten und Nachdenken.Wie das geht, erklärt uns in unnachahmlicher und kurzweiliger Art und Weise Mathias Jung an diesem Abend