Kekse, Wolf und Ich

In meinem Zimmer vor der Wand mit dem riesigen Bilderrahmen backe ich Plätzchen. Das Einrühren der Zutaten zu einem leckeren Teig gerät zu einem Backwerk aus Erinnerungszutaten: An die Kindheit, an die Schule und vor allem meinen unersetzlichen, besten Freund: Zorro, der eigentlich auch kein Hund war, sondern ein Wolf. Und zwar ein ganz böser! Der Bilderrahmen beginnt zu leben: Ein Schüler findet auf dem Heimweg von der Schule einen kleinen Hund und versteckt ihn zu Hause in seinem Schrank. Zu welchen Komplikationen es führt, wenn man einem Wolf, denn als solcher entpuppt sich das zarte Tier, beibringt, ein richtiger Wolf zu sein, vor dem alle Angst haben (sollen), davon erzählt diese Geschichte. Und es wird live gebacken!