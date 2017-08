Keller Mountain Blues Band, die Formation, die seit 1985 in Oberfranken den Rhythm ´n´ Blues definiert, ist in ihrer Heimat längst eine Legende. Mit den beiden Leadsängern Nadin Albrecht und Alex Teubner, der groovigen Rhythm-Section und ihrem „Killer“-Bläsersatz ist die 12-köpfige Band schon aufgrund ihrer Besetzung Garant für besten Rhythm & Soul. Bewiesen hat dies die KMBB in all den Jahren bei zahllosen bekannten Veranstaltungen.Bei der Präsentation ihres vielseitigen Repertoires, angefangen bei Soul-Klassikern, über Songs der legendären Blues Brothers bis hin zu Joe Cocker, James Brown, Aretha Franklin oder Steve Winwood, besticht die Band auch durch eigene Interpretationen und Arrangements der Songs.