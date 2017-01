Kelterkonzert Voiceful the choir

Wer Voiceful the choir kennt, weiß, dass man sich in der Alten Kelter in Obersulm-Eichelberg wieder auf einen mitreißenden Abend freuen darf.

Unter dem Motto „We will rock you“ findet am 25. März 2017 um 19:30 Uhr das zweite Kelterkonzert statt.

Wer glaubt, das Motto sei ein „altbekannter Hut“, darf sich eines besseren belehrt wissen: Voiceful startet durch in ein neues Programm und spannt den musikalischen Bogen von bekannten Klassikern der letzten, mit acht Konzerten sehr erfolgreichen, „Happy together“-Tour hin zu neuen schmissigen Songs aus der großen Bandbreite der Popularmusik.

Mit dem ca. 2 Stündigen Konzertprogramm hat Chorleiterin Manuela Neuffer

(C-Musikerin und Gesangspädagogin) mit Liebe zum Detail wieder einen abwechslungsreichen Abend auf die Beine gestellt. Mit einem ausgewogenen Wechsel zwischen sehnsuchtsvollen Balladen, bekannten Klassikern aus Rock, Pop, Gospel und Soul, sowie einigen weniger bekannten „Perlen“ die es verdienen gehört zu werden.

Die Zuhörer erwartet mitreißender Chorgesang, berührende Solostimmen und Duette sowie Lyrics mit Tiefgang. Das Ganze begleitet von einer virtuosen Band, einer Prise Witz und ganz viel Charme.

Musik, die viel länger nachklingt als der letzte Ton

Einlass ist in der Alten Kelter Obersulm bereits um 18:30 Uhr wo Sie sich bei Snacks und Getränken in stimmungsvollem Ambiente und einer kreativen Hintergrund-Präsentation auf das Konzert um 19:30 Uhr einstimmen können.

Ebenso ist in der Pause für das leibliche Wohl gesorgt. Wir freuen uns auf Sie !

VVK 8.- bei Schreibwaren Six Eschenau und unter Tel.: 07946 - 942 935

Abendkasse 11.- - Freie Platzwahl.