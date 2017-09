Kelterkonzert “Wein, Weib, Gesang”

Bacchantisch-dionysische Klänge um den gärenden Saft in der Kathedrale des Schwäbischen Weinbaus.

Es singen "Die FELLBACHER TROLLINGER (im philharmonischen Chor)" unter der Leitung von Prof. Alfons Scheirle.

Mit "Wein, Weib, Gesang" von Johann Strauss und "Herbstweisen" von Emile Waldteufel hat Kapellmeister Patrick Siben ein furioses Programm entwickelt, das hervorragend in Württemberger Keltern passt. An dem magischen Ort, an dem früher Trauben getreten und der frische, duftende Most gewonnen wurde, dort, wo Freudenfeste über reiche Ernte gefeiert und Tränen über missratene Jahrgänge vergossen wurden, spielen die Saloniker auf und lassen das Konzert zum sangesfreudigen Besen werden. Eine seltene Gelegenheit für's Publikum, in der zweiten Programmhälfte Wein- und Kelterlieder mitzusingen.

Schon vor dem Konzert und in der Pause wird frischer Zwiebelkuchen von der BÄCKEREI GRAU Fellbach und Neuer Wein und Weine von FELLBACHER WEINGÄRTNER e.G. angeboten.