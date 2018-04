Kennen Sie Ihre Potentiale im Betrieb? - Blickwinkel Ressourceneffizienz

Ressourceneffizienz ist in aller Munde, sowohl im Kontext der Industrie 4.0 als auch zur Erreichung der Klimaschutzziele sowie als Möglichkeit zur Steigerung des Unternehmensgewinns. Doch was umfasst dieses Thema, wie aufwändig ist es und für wen ist es sinnvoll?

In diesem Seminar erfahren Sie die Vielfältigkeit dieses Themas, der Methoden und der Herangehensweisen. Lassen Sie sich von branchenübergreifenden Praxisbeispielen für kleine bis große Unternehmen inspirieren. Darüber hinaus erhalten Sie einen Einblick in die Förderlandschaft. Diskutieren Sie mit uns und weiteren Teilnehmern über Ihre Erfahrungen und Potentiale in diesem Bereich.

Die Veranstaltung richtet sich an alle interessierten produzierenden Unternehmen aller Größenklassen.

Agenda:

1) Potentiale in der Ressourceneffizienz

2) Methoden und Herangehensweisen

3) Branchenübergreifende Praxisbeispiele

4) Erfahrungsaustausch

Die Referenten der Energiewelt-info GmbH, Tatjana Horst und Andreas Schneider, sind langjährige Experten in den Bereichen Material-, Energie-, und Ressourceneffizienz und freuen sich auf einen regen Erfahrungsaustausch mit Ihnen.