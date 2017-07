Kennen Sie Tübingen

Das Café Spitzberg war früher ein beliebtes Ausflugsziel, musste aber in den 90er-Jahren endgültig schließen. Otto Krause-Bächer hat in den letzten zwölf Jahren nicht nur die einst zum Café gehörenden Gebäude und Terrassen wieder hergerichtet, sondern auch den stark verwilderten Steilhang gerodet. So kam die alte Kulturlandschaft mit ihren Weinbergmauern und Staffeln wieder zum Vorschein.

Auf den Wiesenflächen können sich seltene Pflanzen und Tiere wieder ansiedeln. Um den Hang besser begehbar zu machen, hat Otto Krause-Bächer Serpentinenwege angelegt. Ihnen entlang stehen nun seine Stelen und Türmchen. Ein Skulpturenpark ist entstanden. Otto Krause-Bächer ist Bildhauer.

Treffpunkt wird bei Anmeldung mitgeteilt

Teilnahmekarten gibt es beim Fachbereich Kunst und Kultur (Nonnengasse 19, Telefon 07071 204-1541).