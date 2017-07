Kennen Sie Tübingen?

Vor 200 Jahren in Rottenburg geboren, verbrachte Ottilie Wildermuth ihre glückliche Kindheit und Jugend in Marbach am Neckar. Nach ihrer Heirat mit einem Gymnasiallehrer zog sie nach Tübingen und lebte gleich vier Leben auf einmal: Sie war hingebungsvolle Haus- und Ehefrau und Mutter dreier Kinder, sie pflegte vielseitige Freundschaften in Stadt und Land, unter anderem mit Ludwig Uhland und Justinus Kerner, sie wurde für viele Bedürftige zur unermüdlich tätigen Wohltäterin. Nicht zuletzt avancierte sie binnen kurzem zu einer der meistgelesenen Schriftstellerinnen ihrer Zeit.

Ottilie Wildermuth starb schon mit 60 Jahren. Auf ihrem Grabstein wünschte sie sich die Inschrift "Nun ist sie fertig!". Tübingen ehrte sie mit einer Schule, einer Straße sowie einem Denkmal. Diese Orte erkundet der Rundgang mit Dr. Beate Weingardt. Sie ist Theologin und Psychologin.