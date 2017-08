Kennen Sie Tübingen?

Auch in Tübingen wurden bis 1969 Männer verfolgt - ihrer Liebe wegen. Grundlage dafür war der berüchtigte Paragraph 175 des Strafgesetzbuches, der noch aus der Kaiserzeit stammte und von den Nationalsozialisten noch einmal verschärft worden war. Auch nach 1945 blieb er unverändert bestehen. Dabei hätte alles so einfach sein können. Denn im Königreich Württemberg war die Liebe unter Männern zunächst nicht strafbar. Man orientierte sich am liberalen Frankreich. Erst die Reichsgründung 1871 brachte einschneidende Veränderungen. Keine Rolle spielte dabei, dass der damals regierende König Karl von Württemberg selbst homosexuell war.

"Queer durch Tübingen" mit Karl-Heinz Steinle und Udo Rauch geht den wenigen Spuren nach, die heute noch an Tübingens schwules Leben in der Vergangenheit erinnern. Wo waren die Treffpunkte in der Nachkriegszeit? In welche Kneipen ging man? Und wie hießen die Protagonisten? 2018 wird dann in einem zweiten Teil das lesbische Tübingen erkundet. Karl-Heinz Steinle ist Historiker, Udo Rauch ist Leiter des Tübinger Stadtarchivs.

Treffpunkt: Lustnauer Tor, Ecke Pfleghofstraße