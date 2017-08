Kennen Sie Tübingen?

Friedrich Hölderlin ist der berühmteste Verrückte Tübingens - ob er tatsächlich "umnachtet" war oder nicht, darüber scheiden sich bis heute die Geister.

Jakob van Hoddis, nach dem seit 1992 immerhin eine kleine Staffel benannt ist, schrieb mit 23 Jahren sein berühmtestes Gedicht "Weltende", das zugleich den literarischen Expressionismus begründete. Zwischen 1922 und 1927 war er in privater Pflege in Tübingen, dann in der geschlossenen Abteilung der Tübinger Psychiatrie.

Die Parallelen von Hölderlin und van Hoddis scheinen augenfällig. Der Stadtrundgang mit Helge Noack folgt den Spuren der Dichter und zugleich auch der Geschichte der Psychiatrie in Tübingen. Der Ausflug führt auch zum kurzzeitigen Wohnort eines Arztes, damals noch Student, dessen Vortrag über eine spezielle Form der Demenz 1906 auf der 37. Versammlung Südwestdeutscher Irrenärzte in Tübingen keinerlei Resonanz fand: Alois Alzheimer. Helge Noack ist Literaturwissenschaftlerin und kommissarische Leiterin des Museums im Hölderlinturm.