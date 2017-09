× Erweitern Kenny Washington Quartet

Der fast 60-jährige Kenny Washington aus New Orleans, ist ein Beispiel dafür, dass einige phantastische Künstler erst in ihrem Lebensherbst in Europa bekannt werden! Aufgewachsen mit Gospel und Blues schloss er sich der US Navy Band an, mit der er die Welt 9 Jahre lang bereiste und ließ sich dann in San Francsisco nieder. Er ist ein Gesangsvirtuose mit über 4 Oktaven Tonumfang und singt im Stil von Ella Fitzgerald, oder Sarah Vaughn. Sein Scat ist atemberaubend, seine Balladen zu tiefst berührend! Begleitet wird er vom Paul Kirby Trio, das schon mit Jesse Davis im Januar ein großartiges Konzert ablieferte! Der Bassist Martin Zenker ist nicht nur aus der Konzerthistorie des Reutlinger Jazzlebens wegzudenken, noch als Jazzexport in die weite Welt! Als Professor in Seoul bildete er zahlreiche Musiker zu wichtigen Jazzmusikern aus, daraufhin baute er die Jazzabteilung der Musikhochschule in Ullan Battor auf! Heute ist er auf allen Kontinenten als Vertreter Deutschlands in Sachen Jazz unterwegs und begleitet internationale Stars auf den wichtigsten Festivals!