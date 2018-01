Kenturah`s Kitchen - Pop,Latin und Jazz

Das niederländische Trio Kenturah’s Kitchen ist benannt nach der amerikanischen Künstlerin Kenturah Davis. Mit ihren Werken möchte sie zeigen, wie die Vermischung von grafischer Kunst und Sprache eine neue Kommunikation ermöglicht.

Eben das wollen Ed Baatsen am Klavier, Han Slinger am Bass und Bert Kamsteeg am Schlagzeug mit ihrer Musik präsentieren. Sie mixen in ihrer musikalischen Küche die Zutaten Pop, Latin und Jazz. Gewürzt werden ihre Gerichte mit den unterschiedlichsten Takten, Rhythmen, Dynamiken und Stimmungen, abgerundet wird alles mit raffinierten Improvisationen. Neben eigenen Kompositionen spielen sie ausdrucksstarke Arrangements von Coldplay, den Red Hot Chilli Peppers und Krezip.Kenturah Kitchen war 2016 im Finale der Dutch Jazz Competition mit ihrem zweiten Album Oeroeboeroe (gesprochen Uruburu), was so viel bedeutet wie unbeschwert oder ungezwungen. So lässt sich auch der Stil von Kenturah’s Kitchens umschreiben.Mit freundlicher Unterstützung von Kiens PhysiotherapieErmäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn