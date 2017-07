Kerwe in der Ulner Kapelle

An den Plattentellern: Monophonic; der Mannheimer DJ hat sich seit Jahren durch Resident-Nights beispielsweise in der Suite oder der halle02 einen Namen und eine Fan-Base erspielt. Bei ihm kommt nur auf den Teller, was auch direkt ins Tanzbein geht. HipHop, House und gern auch etwas von dem "Guten aus den Charts“.

Unser allseits beliebter, leicht durchgeknallter Orgelgott hat eine feine Zusammenstellung wahrer Welthits auf seiner geliebten Heimorgel interpretiert. Er tut dies in seiner unnachahmlichen Art, die jeglicher Zuhörerschaft sofort ein Lächeln ins Gesicht zaubert und ins Tanzbein geht. Mambo Kurt zelebriert die hohe Kunst des Weglassens und Nichtsingenkönnens, dass es eine wahre Freude ist. Jeder Song ist eine Hommage an die Originalinterpreten. Nichts geht so ins Bein wie eine Rumba mit 124 bpm. Ein guter Song bleibt ein guter Song, auch wenn man ihn auf der größten jemals gebauten Heimorgel. Und so gibt es "Rage against the machine" als Swing, "Nirvana" als Mambo, "Tina Turner" als Highspeed-Polka und "Slayer" als Hardrock.