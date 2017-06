Kessel Rock

Got Laid

Oi-Punk / "spontane Musik"

Smokin Penguins

Pinguine gründen Banden um organisierte Verbrechen zu begehen, wie anderen Pinguinen Kieselsteine zu stehlen, um bei den Weibchen zu imponieren. Die Smokin Penguins haben sich nur aus einem Grund gegründet: Gute Musik zu machen, diese in die Welt hinaus zu tragen und Spaß daran zu haben. Seit 2015 in Gerlingen gegründet, haben sie mittlerweile ihre musikalische Identifikation in einer gesunden Mischung aus Punkrock und Alternative Rock gefunden. Dabei ist für sie jedes einzelne Konzert ein inneres Kieselsteine-Sammeln

The Desperate Mind

The Desperate Mind ist eine inzwischen in Esslingen am Neckar angesiedelte Punk Band, die 2011 aus der Underground Punk Szene in Tschechien von Martin J. Polák (lead vocals, guitar), Tomás Ondra (guitar, backing vocals), David Havelka (bass) und Winc Janecek (drums) heraus gegründet wurde.

Ihr Sound wurde von amerikanischen Punk Bands wie NOFX, Anti-Flag, Pinhead Gunpowder, Bad Religion und Green Day beeinflusst und in den Medien auch mit ihrem Sound verglichen