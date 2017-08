Ketar ist eine Ambient-Pop Band. Auf den ersten Blick wirkt das, was die fünfköpfige Band aus Steinfurt so macht, gar nicht so kompliziert, aber wer sich die Mühe macht genauer hinzuhören, entdeckt unendlich viele Details. Denn die Musik von Ketar ist vor allem eins: vielschichtig. Aus diesem Blickwinkel gleicht die Musik von Ketar wohl eher riesigen verschachtelten Klangkonstruktionen, die es zu entdecken und in denen es sich zu verlieren gilt. Aber nur wenn man möchte, natürlich. Für alle anderen ist es nur schöner, ehrlicher Pop.

https://www.facebook.com/ketarmusic