Kevin Tarte & Band - Favourite Songs

Seit über 25 Jahren beeindruckt Kevin Tarte in zahlreichen Hauptrollen (u.a. „Tanz der Vampire“, „Die Schöne & das Biest“, „Titanic“, „Sweeney Todd“ oder „Artus-Excalibur“) die Besucher der großen Musicalproduktionen und der Stadttheater in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus kennt ihn das Publikum von seinen zahlreichen Gala- und Konzertauftritten, bei denen der stimmgewaltige Amerikaner mit seiner Vielseitigkeit und seinem breit gefächerten Repertoire seine Zuhörer immer wieder in seinen Bann zieht. Auch Kevin Tartes 2014 erschienene, mit viel Liebe zum Detail und zur Musik produzierte Solo-CD „Reflection“ zeugt davon.

Im März 2017 präsentierte Kevin Tarte sein Programm “Favorite Songs” zum ersten Mal im Renitenztheater Stuttgart. Erleben Sie den charismatischen Sänger und Musicaldarsteller zusammen mit seiner Band in einer ganz besonderen Weihnachtsausgabe bei einem Abend mit Melodien aus Musical, Film, Pop und mehr….