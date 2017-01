Kevin Tarte & Band

× Erweitern Kevin Tarte

Erleben Sie den charismatischen Sänger und Musicaldarsteller bei einem Abend mit Melodien aus Musical, Film, Pop und mehr….

Seit über 25 Jahren kann man Kevin Tarte in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf den Bühnen der großen Musicalproduktionen und der Stadttheater in verschiedensten Rollen aus dem Bereich Musical und Operette bewundern. Für Roman Polanski war er DIE Idealbesetzung der Hauptrolle des Graf von Krolock in der Deutschlandpremiere von Tanz der Vampire im Apollo Theater in Stuttgart.

Von Juni bis August 2016 verkörpert Kevin bei den Freilichtspielen Tecklenburg die Rolle des Merlin in der von Kritikern wie Publikum gefeierten deutschen Erstaufführung von Frank Wildhorns „Artus – Excalibur“.

Darüber hinaus kennt ihn das Stuttgarter Publikum von seinen zahlreichen Gala- und Konzertauftritten in und um Stuttgart, bei denen Kevin Tarte immer wieder seine Vielseitigkeit und sein breit gefächertes Repertoire unter Beweis stellt. Auch seine 2014 erschienene, mit viel Liebe zum Detail und zur Musik produzierte Solo-CD „Reflection“ zeugt davon.

Dass Kevin Tarte sich aber auch immer wieder gern auf Neues einlässt, konnten Besucher des Renitenztheaters bei seinem Auftritt bei der Froggy Night von TOPAS im Februar 2016 feststellen.

Mehr Informationen zu Kevin Tarte und seinen Engagements finden Sie unter www.kevintarte.de.