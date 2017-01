Am 27.01. findet unser erstes Konzert im neuen Jahr statt. Die Eröffnung unserer Konzert-Saison macht traditionell die Band Keys and Brass.

Keys and Brass stehen für genussvolle musikalische Unterhaltung.

Mit einem breit gefächerten Repertoire aus den Stilrichtungen Jazz, Funk, Soul, Blues und Oldies sind sie bei jeder Veranstaltung ein Garant für eine unvergessliche Stimmung.

Die beiden Vollblutmusiker Achim Derzenbach und Jörg Seeberger genießen seit Jahren einen hervorragenden Ruf in der Live-Musik-Szene.

Mit Thomas Zimmermann am Schlagzeug und Arnd Fuchs am Bass bilden sie ein perfekt aufeinander abgestimmtes Team, das keine Wünsche offen lässt. Als besondere Zugabe wird die Band in diesem Jahr durch die junge, charismatische Sängerin Christiane Schnatterbeck ergänzt.

Ein absolutes Highlight im MET-Programm!