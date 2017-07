Kick & Musik feschd

× Erweitern Malaka Hostel Malaka Hostel

Mit viel Feuer, Leidenschaft und intelligenten Arrangements erinnert die Musik von Malaka Hostel an das, was tief im Inneren eines Jeden schlummert und darauf wartet in Liebe entfesselt zu werden. Die Coyoten rufen zum Tanze! …um mit euch zusammen den Moment der Freude, in seiner Zeitlosigkeit, gemeinsam zu zelebrieren.

Es treffen heiße Cumbia-­Rhythmen auf knackige Rock’n’Roll-Riffs, ein Klezmerstück wird plötzlich in treibenden Ska verwandelt. Eine bunte Mischung, eine bunte Truppe. Eins ist sicher - Eskalation auf der Bühne. Ein Sound geht um, der sich frei von festen Genre-­Klischees bewegt. Von fetten Balkanbeats bis hin zu elektrisierendem Hippie-Rock ist alles möglich.

Eine freche sechs­köpfige Powercombo, bestehend aus Musikern verschiedenster Herkunft, verbunden in ihrer Hingabe zur Musik, ist unterwegs, um euch mit auf eine bunten Reise durch die Nacht zu nehmen.

Im Dezember 2015 erschien die erste CD von Malaka Hostel. Sie ist in Eigenregie im Studio Einz bei Freiburg aufgenommen und trägt den zur Combo passenden Namen Coyotes Del Amor.

Myron Manson: Gitarre, Vocs

Gitarre, Vocs Werner Wilz: Bass

Bass Holger Gainsburg: Harp, Keys, Vocs

Harp, Keys, Vocs Tatán Luis González: Percussion, Flügelhorn, Vocs

Percussion, Flügelhorn, Vocs Jonathan Ziegler: Percussion, Trompete

Percussion, Trompete Grischa Kursawe: Drums

Bereits zum 34. mal organisiert der Verein für angewandte Lebensfreude e. V. dieses legendäre Fest auf der Alb. Wieder gibt es am Freitagabend ab 18:00 Uhr ein Elfmeterturnier.

Ansonsten spielen wie jedes Jahr vierzig Hobbymannschaften am Samstag und Sonntag um den Pokal, der dann am Sonntagabend, bei der sicherlich einzigartigen Siegerehrung überreicht wird.

Im Anschluss an diese Siegerehrung kann man die Strapazen der letzten Tage beim Schwof abschütteln. Während des ganzen Festes gibt es ein Kinderprogramm, das mit dem Kindertheater am Sonntagmittag seinen Abschluss findet. Natürlich gibt es Zeltplätze, ein Lagerfeuer und allerlei gegen Hunger und Durst,…

Traditionell kommt der Erlös der Kulturarbeit und anderen gemeinnützigen Zwecken zugute.