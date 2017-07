Kick & Musik feschd

GINKGOA (Paris/ New York)

Elektro-Swing, Chanson, Pop

www.ginkgoa.com

Nachdem Nicolle im Internet auf Antoines Arbeiten stieß und sich sofort in seinen Sound verliebte, trafen sie sich 2010 eher zufällig in einem Pariser Club und Ginkgoa war geboren. Seitdem haben sie mehr als 200 Konzerte (in China, den USA und Europa) gespielt und konnten auf ihrem Weg bereits einige Preise einsammeln. Zusammen machen Ginkgoa alias Nicolle Rochelle und Antoine Chatenet eine farbenfrohe musikalische Mischung aus französischen Songs mit amerikanischen Vibes und amerikanischen Songs mit französischem Touch, die vor allem eines sein sollen: tanzbar! Ihre musikalischen Einflüsse liegen in den eingängigen Melodien des Pop, dem Swing des alten New York und reichen bis zum modernen Elektro. Inspiriert von Künstlern wie Caro Emerald oder Caravan Palace, sind Ginkgoa live ein echtes Erlebnis! Nachdem sie 2012 bei Sony/ATV untergekommen sind, arbeiten sie aktuell am Release ihres ersten Albums. Auf der Bühne sind sie von einem Cello, einem Schlagzeug und einer Klarinette begleitet, und bringen das Publik immer zum Tanzen.

Bereits zum 34. mal organisiert der Verein für angewandte Lebensfreude e. V. dieses legendäre Fest auf der Alb. Wieder gibt es am Freitagabend ab 18:00 Uhr ein Elfmeterturnier.

Ansonsten spielen wie jedes Jahr vierzig Hobbymannschaften am Samstag und Sonntag um den Pokal, der dann am Sonntagabend, bei der sicherlich einzigartigen Siegerehrung überreicht wird.

Im Anschluss an diese Siegerehrung kann man die Strapazen der letzten Tage beim Schwof abschütteln. Während des ganzen Festes gibt es ein Kinderprogramm, das mit dem Kindertheater am Sonntagmittag seinen Abschluss findet. Natürlich gibt es Zeltplätze, ein Lagerfeuer und allerlei gegen Hunger und Durst,…

Traditionell kommt der Erlös der Kulturarbeit und anderen gemeinnützigen Zwecken zugute.