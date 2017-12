Kickoff 2018

Hallo 2018, wir sind’s, das Kowalski. Zurück im Spiel, nachdem wir in der ersten Januarwoche etwas gechillt und ein paar Schrauben nachgezogen haben, die spätestens zum Jahresende etwas locker wurden, weil ihr alle ne Schraube locker habt und jede Woche so hart durchdrehen müsst. Das habt ihr auch vor einem Jahr bei Oxia und deswegen starten mit einer wundervollen Neuauflage aus 2017: Unser Saschko aus S-Mitte empfängt Oxia aus Downtown-Grenoble, das mit seinen schneeweißen Bergen ringsherum. Stuttgart im Januar ist dagegen traditionell eher tristgrau und wir bringen mit Oxia etwas Soundfarbe ins neue Jahr. Oxia ist spätestens seit seinem Überkracher „Domino“ von 2006 weltweit weit gefragt. Der Durchbruch kam seinerzeit völlig zurecht, nachdem Oxia schon Jahrzehnte in der französischen Techno-Szene vor sehr her gewurstelt hat, sei es als Discjockey, Produzent, Live-Act, Labelowner. Anders gesagt: Da hat einer sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Heutzutage hat Oxia 170.000 FB-Fans und seine Songs werden über 18 Millionen Mal auf Youtube angeklickt. Oxia, der 2016 sein eigenes Label Diversions Music gegründet hat, steht für hochqualitativen House und Techno aus Frankreich. Besagter Track „Domino“ oder „Whole Life“ sind längst Instant-Classics und Download-Hits. Mit fein abgeschmeckten Alben konnte er sich weiter als Musiker profilieren und es gibt wohl kaum noch ein wichtiges Label, das er nicht mit Musik versorgt hat, genauso wie er in allen wichtigen DJ-Kanzeln dieser Erde stand. Bei uns hat es ihm damals gefallen und prompt steht das nächste Kowa-Date an!