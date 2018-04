Kid's Day Pt I 2018

Der erste KID`S DAY in 2018 und ab geht´s wieder mit dem beliebten WASENDAY auf dem FRÜHLINGSFEST auf dem Cannstatter Wasen

WASENDAY mit den KIDS. Wie wir alle wissen, lieben Jung und Alt den Cannstatter Wasen mit dem Frühlingsfest und dem Frühlings fest. Leider ist dies alles sehr teuer und für einige unerschwinglich. Deshalb haben sich KID´S DAY, Matthias Bauer und Sascha Möbus (DISCOCLASSIX) und von nun an auch mit der Unterstützung der Discothek BOA Stuttgart in einem gemeinsamen Projekt den KID´S DAY WASENDAY ins Leben gerufen.

Wir laden 25 Kinder auf den Cannstatter Wasen Frühlingsfest ein. Come Together ist je nach Wetterlage ab 13.45 Uhr auf dem Gelände des Cannstatter Wasens und es geht pro Tag bis m...ax. 16.30 / 17 Uhr.

Den KIDS wird an diesem Tag einiges geboten. Boxautos, Wellenflug, Süssigkeiten,Kinderschleife, Karussell fahren und zum Abschluss Essen und Getränke und das an zwei extra für unsere KIDS reservierten Tischen im Göckelesmaier. Zu verdanken haben wir dies der Bereitschaft und dem großen Herz von folgenden Anbietern auf dem Frühlingsfest:

Super Scooter, Kritz KGKinderschleife, Joachim Kritz Musik Express KinzlerTraumflug, Thomas KritzSüssigkeiten, Mandelbrennerei Stuttgart Tobias WölfleEssen & Trinken, GöckelesmaierBernd SchechingerWir danken jetzt schon mal für die Unterstützung und die Teilnahme an diesem wundervollen Tag für KIDS ♥

EINE BEKANNTE BESONDERHEIT: IHR HABT DIE MÖGLICHKEIT, DAS GELD, 19€ FÜR KIDS AUS SCHWIERIGEN VERHÄLTNISSEN UND FLÜCHTLINGSKINDERN ZU SPENDEN. SO KÖNNT IHR FÜR JE 19€ EINEM KIND DIE MÖGLICHKEIT GEBEN AM KID´S DAY III 2018 WASENDAY TEILZUNEHMEN DIE DIE MÖGLICHKEIT NICHT HABEN. NATÜRLICH KÖNNT IHR AUCH MEHREREN KINDERN DIESE SCHÖNE MÖGLICHKEIT GÖNNEN, INDEM IHR FÜR MEHRERE KINDER SPENDET!

Die Teilnahme an dieser Facebook - Veranstaltung zeigt euer Interesse am Helfen, und wenn ihr wollt sagt eine Spende zu oder zumindest einen Beitrag wie: helfende Hand in Organisation, Betreuung der Kinder uvm. Falls ihr trotzdem selber mit euren Kindern kommen wollt, bitte um PN an mich. Wenn Ihr Familien kennt, die sich solch einen Tag nur schwer leisten können, sagt ihnen bitte, sie sollen sich per PN an mich, Hasan Aydogan

wenden. Ich lade sie, falls es die Kapazitäten erlauben mit ein!Geschenke für die KIDS in Form von Gutscheinen bitte über mich ♥

oder einfach : PAYPAL aydogan@aufwolke7.com an Freunde senden und KID´S DAY als Betreff

Diese Veranstaltung findet nur bei über 20 SPENDEN statt!

D.h. x Spende für je ein Kind (Beschreibung siehe oben). Die restlichen Kosten würden dann wir übernehmen. Also kräftig mitmachen ♥

Für zusätzliches Essen und Verpflegung trägt jeder die Kosten selber.Für evetntuelle Schäden haftet jeder Teilnehmer als Privatperson selber.HELFENDE HÄNDE (auch gerne den ganzen Tag)

