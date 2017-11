An diesem Nachmittag können Kinder miteinander Spaß haben, ihr Hörverständnis stärken und mit amerikanischen Kinderbüchern wie z.B. Over and Under the Snow und The Day Jimmy’s Boa Ate the Wash die Freude am Lesen entdecken. Amerikanische Muttersprachler/innen lesen während jeder Story Time drei bis vier Geschichten zu einem Thema auf Englisch, dazu gibt es Lieder und Spiele.

Für Vorschulkinder zwischen drei und sechs Jahren