Kieran Halpin (Irland)

der irische Singer/Songwriter hat in den letzten sechsundzwanzig Jahren neunzehn Alben aufgenommen und zwei Songbücher veröffentlicht. Seine neueste , bei Fans und Medien wie immer heiß, begehrte CD „The Deal We Made With God “ enthält eine Sammlung von 10 brandneuen Songs. Wieder einmal hat KIERAN HALPIN das Talent seiner langjährigen musikalischen Mitstreiter nutzen können: Jimmy Smith an der Gitarre, Maart Allcock am Bass, Yogi Jockusch am Schlagzeug und Dave Milligan am Piano.

ZU DEN RECORDINGS DER ALBEN: Kein Stillstand, sondern immer nach neuen und innovativen Wegen suchend, gelingt es KIERAN HALPIN immer wieder seine Songs neu zu repräsentieren. Es ist diese offene und experimentelle Art der Herangehensweise, die ihn Alben verschiedenster Stilrichtungen überall in der Welt aufnehmen ließ. Ob in einem kleinen Studio in London („Mission Street); in Nashville, Tennessee („The Rite Hand“); in Sydney, Australien ( „Closing Time in Paradise“); oder Aufnahmen im sogenannten „Folkrockgürtel“ von Oxfordshire, England für die neueste CD „ the deal we made with god“.

ZU DEN LIVE AUFTRITTEN: Seine Alben sind schon ein Genuss, doch auf der Bühne läuft KIERAN HALPIN zur Höchstform auf. Seiner Energie, Leidenschaftlichkeit und Intensität kann sich niemand entziehen. KIERAN HALPIN`S intelligente, in letzter Zeit auch manchmal, provozierende Texte verschmelzen zu einer Einheit mit seinem Sound und dem Klang der akustischen Gitarre und sind längst zu seinem Markenzeichen geworden.