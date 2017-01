Killing Age, Lamagra, Input Kinks, Midget Sex Party

Killing Age – Das sind harte Thrash Metal Riffs à la Pantera oder Machine Head, gemischt mit den treibenden Stoner Grooves und einer brachialen Stimme.

Seit 2008 tourt die Band unermüdlich von einer Bühne zur anderen und erspielte sich so in den letzten Jahren eine beachtliche Fangemeinde in Deutschland und auch International. Mit ihrem Groove Metal zählen die vier Esslinger zweifelsohne zu den heißesten Newcomern in der süddeutschen Szene. 2016 wollen sie mit ihrem 2ten Studioalbum „Devils Child“ richtig durchstarten.

LAMAGRA kommen aus Plüderhausen und spielen Death/ Thrashmetal aus Passion.

Wir sind inzwischen 15 Jahre in verschiedenen Bestzungen aktiv und haben bisher 1 Demo und 3 Alben produziert.

Unsere letzte Platte haben wir Ende 2014 veröffentlicht.

Babylonischer Rock aus Düsseldorf ! Mit geladener Energie auf der Bühne !

Crossgenerational Crosscultural Crossover Musik mit DIY Attitüde und Punk/Metal/Hardcore

Einflüssen.

Gegründet 2014 in Stuttgart mit Bandmitgliedern aus allen Himmelsrichtungen Europas.

Der provozierende Bandname ist Programm und Lady M lässt ihre Midgets tanzen.

Derweil ist die charismatische Sängerin immer für eine Überraschung gut und singt und

schreit und knurrt sich mit ausgefallenen, bisweilen düsteren aber auch provozierenden

Texten nicht nur in die Herzen der Bandmitglieder. Als neuestes Mitglied der Midget Gang

steht nun Sir Bartus Midget seinen Mann und Lady M zur Seite mit Artikulationen, die direkt

aus Rachen und Bauchhöhle zu kommen scheinen.

Grimmige und heftige Gitarren, explosive und zügige Rhythmen und dreckige und

tiefgründige Bässe ergänzen Lady M und Sir Bartus Midget hierbei musikalisch.

Als Teenager verbrachte Junior die meiste Zeit damit die Videosammlung seines Idols Michael Jackson zu studieren. Später folgten Künstler wie Usher, Ginuwine, Tyrese, R. Kelly, sowie die neuere Generation Frank Ocean, The Weekend uvm. die ihn inspirierten und der Musik näher brachten.