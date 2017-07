Line Up: DJ Rocksam DJ Miguel Cruz DJ Joan

KILLING MY SOUL das erste mal im Hip Island! Einigen ist der Name bzw das Event schon ein Begriff und zwar ist es eine erfolgreiche Partyreihe die 2 mal im Monat im Rooms Club statt findet. Wer schon mal da war, weiß genau was ihm bevor steht und zwar : coole HipHop Musik, sexy Reggaeton, super DJ's und natürlich die hammer Atmosphäre. DJ Rocksam, DJ Joan und DJ Miguel Cruz werden für ein unvergesslichen Abend sorgen. Die Afterparty findet ab 23 Uhr im Rooms Club statt.