Samstagabend, liebe Kinder der Nacht, ihr müsst raus aus dem Haus und why not ins Kowalski zu Ocean Seven und Bukelmun? Ja,

warum denn eigentlich nicht? Nö, das muss so heißen: Natürlich Diggi! Wohin den sonst! Da simmer dabei, wenn diese zwei Sound-

Architekten das nächste Partylevel ins Kowalski einziehen. Die Statik bilden mächtige Bassgerüste, zischende Hi-Hats und Jubel-

Breaks am Fließband. Guter Kowa-Sound schallt durch alle Kowa-Bereichen, die Nächte werden lauer und lauer und das

entspannte Schaulaufen auf unseren Terrassen beginnt. Du musst dein Samstag ändern und ins Kowalski gehen.