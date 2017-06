Kinder der Nacht

Line up: Serena Butler [Eerie | Bene Tleilax], Wice [Steinlach | KdN], Ingo [Steinlach | KdN]

Visuals: PPLC

Der 30.06 wird ein besonderer Tag für uns, denn endlich wird unsre erste EP auf unserem kleinen Labelbaby Steinlach veröffentlicht, und das auf 180 Gramm schwerem, saftigstem, schwarzen Vinyl, von uns 300 Mal heldenhaft handgestempelt - wenn das kein Grund zu feiern ist? :)Für die, die es nicht wissen: Steinlach ist ein Tübinger Underground Label für modernen & komplexen Techno, betrieben von Wice & Ingo. Wir haben jetzt ca. 1 Jahr Arbeit & vor allem ne Menge Herzblut in den Release gesteckt, und das Ergebnis kann sich durchaus hören lassen - so hat Just Kiddin' mittlerweile schon des Öfteren die heiligen Hallen des Berghain beschallt und wird unter anderem von DJs wie Etapp Kyle, AWB oder Eric Cloutier gefeiert. Hedonism, der titelgebende Track wurde seinerseits von Albert Van Abbe auf seinem Reclaim Your City Podcast gefeatured - aber kommt am besten selbst vorbei und überzeugt euch von der Mukke, die ja auch noch vom Produzenten, Wice, selbst in einem freshen & exklusiven Set gemixt wird. Aber damit noch nicht genug, denn wir haben neben Wice & Ingo musikalisch an diesem Abend auch noch die mysteriöse Serena Butler aus bella italia für euch am Start. Mit ihrer ersten EP, die auf Marco Shuttles Label Eerie veröffentlicht wurde, schaffte es das No-Gender Projekt direkt in die Top Releases 2016, so kürte es unter anderem der renommierte Blog von xlr8r zu einem der besten Releases des Jahres. Optisch wird dieser besondere Abend abgerundet von den immer voll on point sitzenden Visuals unseres lieben PPLC. Get down, Ravers & Raverettes - wir freun uns auf viele von euch!