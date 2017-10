Kinder der Nacht

Ocean Seven, Saschko, Samstag, Kowalski. Vier Faktoren, die für eine Turbo-Nacht sprechen und falls eure Woche einen kleinen Konstruktionsfehler hatte, also mit anderen Worten gesagt, bisschen mies war, dann biegen das diese vier Faktoren wieder gerade und am Ende wird alles gut. Alles hat ein Ende, nur das Kowalski hat keines. Zumindest ist bislang keines abzusehen und so geht das Spiel jedes Wochenende weiter und weiter und weiter. Never stop `til the end of the road.