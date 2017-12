10 Dinge, die auch 2018 im Kowalski NIEMALS passieren werden Es läuft HipHop Lahme Feierei Schlechte Stimmung Miese Residents Scheiß Service an der Bar Klangqualität wie in einer Dönerbude Licht wie in einem OP Saal Verkauf von Andrea Berg Merchandise Irgendwas mit David Guetta Team-Spirit wie beim HSV oder 1. FC Köln