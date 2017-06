× Erweitern Kinder in der Stadt

Am Montag, den 17. Juli wird dann die ganze Stadt zum Spielplatz. Die kleinen Wettstreiter erwarten viele abwechslungsreiche Spielstationen, an denen sie auch in diesem Jahr ihr Geschick beweisen dürfen. Eine kleine Änderung gibt es in diesem Jahr: der Kindernachmittag findet vor und in den verschiedenen Öhringer Geschäften statt. Hüpfballparcours, Sockenparade, Schiffe pusten und Eierlauf sind nur einige der Mitmachaktionen, die der HGV an diesem Tag für kleine und große Kinder organisiert.