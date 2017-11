Kinder-Theater: Tomte Tummetott

Für Kinder ab 3 und die ganze Familie!Angelika Jedelhauser vom Figurentheater Unterwegs nimmt die Zuschauer auf den Speicher der Scheune der Familie Karlsson mit. Jeden Abend stellt eines der Kinder eine Schüssel mit Grütze dort oben ab für Tomte Tummetott, den noch nie jemand gesehen hat. Tomte Tummetott gehört der skandinavischen Sage nach zu den Wichteln, die irgendwo versteckt auf den Bauernhöfen wohnen und den Hof und alle Bewohner vor Unglück schützen. Den sich balgenden Schafen legt er eine Extraportion Heu bereit, der verärgerten Katze gibt er Milch von Kuh Olga, deren Muhen immer wieder mal zu hören ist, die zankenden Hühner besänftigt er und der hungrige Fuchs darf statt eines Huhns seine Grütze essen und in einem warmen Winkel des Heubodens schlafen. Denn draußen ist es bitterkalt und der Winter ist zum Träumen da. So behütet träumen die Tiere vom Frühling. Schritt für Schritt baut die Figurenspielerin in offener Spielweise mit liebevoll gestalteten Tischfiguren eine Atmosphäre von Wärme und Geborgenheit auf. All das verspricht ein märchenhafter Nachmittag zu werden!