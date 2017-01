Kinder- und Jugendbuchwochen

Beim größten Literaturfestival für Kinder und Jugendliche in der Region gibt es wieder täglich Lesungen mit renommierten Autor/innen, Kindertheater und Konzerte, Bilderbuchkino und Bastelnachmittage für die Kleinsten, Kunstwerkstätten und Workshops. Die Buchausstellung präsentiert über 70 deutschsprachige Kinder- und Jugendbuchverlage – eine riesige Bandbreite an Kinder- und Jugendliteratur, Neuerscheinungen, Bestseller und natürlich auch viele beliebte Klassiker. Das Schwerpunktthema 2017 sind tierische Helden. Veranstalter: Börsenverein des Deutsche Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V. in Kooperation mit der vhs stuttgart. www.kinder-jugendbuchwochen.de