Kinderbuchwoche Ansbach

Die 4. Ansbacher Kinderbuchwoche findet vom 27. Oktober bis 3. November 2017 statt. In diesem Jahr dreht sich beim Lesespaß (fast) alles rund ums Thema Tier in unserer Sprache und im Kinderbuch.

Deutschlands bekanntester Sprichwortexperte Rolf-Bernhard Essig hat die Schirmherrschaft der diesjährigen Kinderbuchwoche übernommen. Wir freuen uns sehr, denn er versteht es für junge Leser Erzählerisches und fundierte Informationen unangestrengt miteinander zu verbinden. Rolf-Bernhard Essig ist promovierter Germanist und wurde in Hamburg geboren.Er veröffentlichte bereits zahlreiche Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Im Deutschlandradio hat er fast jede Frage rund um Sprichwörter und Redensarten beantwortet und gilt seither als Deutschlands „Sprichwörter-Papst“. Wir freuen uns sehr, dass mehrere interessierte Schulklassen die Chance haben, unseren Schirmherrn am 27. Oktober in Ansbach „live“ zu erleben.