Kinderbuchperlen für Erwachsene

Ein unterhaltsamer Vortrags-Abend

Die Erlanger Kinderliteratur-Expertin Brigitte Eder stellt Ihnen kreative, phantasievolle Kinderbücher und schöne Neuheiten der Leipziger und Frankfurter Buchmesse 2017 vor. Sie spricht über Sprachförderung, Lesekompetenz und zeigt Ihnen, was Sie mit einem einfachen Bilderbuch so alles machen können, was wichtig ist beim Vorlesen und wie aus lesefaulen Kindern wahre Bücherwürmer werden.

Für Eltern, Erzieher, Vorlesepaten, Lehrer und alle, die Kindern eine Freude machen wollen.