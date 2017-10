„Der Mann, der noch an den Klapperstorch glaubte“

Das Ansbacher Theater Kopfüber erzählt heute die Geschichte vom „Mann, der noch an den Klapperstorch glaubte“. Wir finden so ein Klapperstorch passt prima zur Kinderbuchwoche, die sich in diesem Jahr mit Tieren und Redewendungen beschäftigt.

Es war einmal ein Mann, ein sehr rührender, sehr lieber Mann. Der lebte allein. Aber weil er Kinder so sehr mochte, wünschte er sich, selbst ein Kind zu haben. So machte er sich auf den Weg, um herauszube- kommen, woher die Kinder kommen. Und lernte dabei viel, unter anderem das Staunen...