Kinderferienprogramm: Wie macht man Butter?

Ordentlich Butter gehört auf jedes Pausenbrot – aber wo kommt sie eigentlich her? Das können Kinder zwischen 8 und 12 Jahren in den Sommerferien im Deutschen Landwirtschaftsmuseum lernen. Beim spannenden Mitmachprogramm geht es darum, woraus Butter gemacht wird, wie das vor sich geht und ob man Butter auch selbst machen kann. Das Kinderferienprogramm in Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt Stuttgart findet in den Sommerferien zweimal statt.

1. Termin: 9. August 2017

2. Termin: 23. August 2017

Eintritt frei, Anmeldung erforderlich unter www.ferienprogramm-stuttgart.de oder unter Tel. 0711 / 216 57711