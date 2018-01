Kinderführung

Heute haben trübe Farben keine Chance, denn das Museum zeigt farbenfrohe Kunst! Leuchtendes PINK, kräftiges ROT, helles GELB – als Farbforscher erkunden wir die strahlenden Bilder des Künstlers Rupprecht Geiger. Vielleicht ist eure Lieblingsfarbe ja auch mit dabei? Gemeinsam gehen wir der Frage nach, wie die Farbe auf die Leinwand kommt! Wurde sie mit dem Pinsel, mit der Hand oder dem Spachtel aufgetragen? Und warum leuchten die Farben so und aus was besteht Farbe eigentlich? Hat der Künstler sie im Baumarkt in großen Eimern gekauft oder vielleicht sogar selber hergestellt? Falls euch der Farbrausch noch nicht genügt, gibt es einen Raum im SCHAUWERK, in dem ihr komplett in die Farbe eintauchen könnt.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.