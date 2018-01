Kinderkino "Mullewapp- eine schöne Schweinerei"

Am liebsten würde Waldemar seine Torte schon am Tag vor seiner großen Geburtstagsparty in Mullewapp vernaschen. Seine Freunde Franz von Hahn und Johnny Mauser müssen sie deshalb in Sicherheit bringen.

Da kreuzt das Wildschwein Horst von Borst mit seiner gierigen Bande auf...Ganz nach dem Vorbild der Helme-Heine-Bücher ist "Mullewapp - eine schöne Schweinerei" "für die Zielgruppe der kleinsten und jüngsten Kinofans genau richtig" (Dt. Filmbewertung). Dass man nur gemeinsam wirklich stark ist und stets respektvoll und höflich miteinander umgehen sollte, ist die Botschaft, und diese ist in liebevollen Animationen gestaltet: "So viel kindgerechter Spaß im Kinoformat ist schwer zu finden." (Dt. Filmbewertung) Prädikat besonders wertvoll. D/Luxemburg 2016, 72 Min., FSK 0.