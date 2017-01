Kinderkleiderbörse

Der Karoline-Gutmann-Kindergarten veranstaltet am Samstag, 11. Februar 2017 von 14 – 16 Uhr die Kinderkleider- und Spielzeugbörse in der Hildthalle in Weinsberg. Einlass für Schwangere ist bereits ab 13:30 Uhr möglich. Hier finden Sie alles von Babyausstattung über Kinderkleidung bis hin zu Spielsachen aller Art. Mit großem Kuchenbuffet, Brezeln und Getränken sorgen wir für Ihr leibliches Wohl. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.