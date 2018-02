× Erweitern Kinderkleiderbörse Kinderkleiderbörse

Zur größten Kinderkleiderbörse der Region lädt am Samstag, 10. März von 9.00-12.00 Uhr das BürgerNetzWerk Igersheim mit über 100 Helferinnen und Helfern in die Erlenbachhalle Igersheim ein.

Über 20.000 Artikel von 200 Verkäufer/innen wechseln in wenigen Stunden die Besitzer. Das Angebot – und damit die Auswahl - ist noch viel größer. Entlang der insgesamt ca. 100 m langen Hallenwände werden auf 2-stufigen Präsentationsreihen gut sortiert Spiele, Lernmaterialien, Bücher, Software, Schuhe, Kinder- und Fahrradsitze, usw. angeboten. Von Schwangerschafts- und Babyartikeln bis zu Frühjahrs- und Sommerkleidung für Kinder und Jugendliche, Sportgeräten, Kindermöbel und -fahrzeugen bis zu Jugendfahrrädern ist alles zu haben.

Dazwischen auf XXL-Tischen nach Größen sortiert gut erhaltene, oft noch neuwertige Frühjahrs- und Sommer-Kleidung von Größe 56 bis 170. Auf der Bühne separat der Schwangerschafts- und Baby-Bereich mit allem, was vor und nach Geburt des Kindes benötigt wird.

Damit der Einkauf auf der Börse nicht in Stress ausartet, wird Kinderbetreuung und Bewirtschaftung geboten. Das attraktive Gesamtpaket Kinderkleiderbörse Igersheim ist deshalb ein fester Termin im Kalender der Familien der Region, bei der für sehr wenig Geld sehr viele Wünsche erfüllt werden können.

Die 1985 von einem Spielkreis der evang. Kirche gegründete Kinderkleiderbörse ist– nach Lauda - 2. Börse der Region zur inzwischen größten Kinderkleiderbörse in weitem Umkreis professionalisiert und logistisch weiterentwickelt worden. Über 100 Freiwillige mit einem versierten Leitungs-Team unterm Dach des BürgerNetzWerks ermöglichen heute diesen bürgerschaftlicher Kraftakt zur Förderung von Familien und als Aktion gegen Wegwerfmentalität.

Den Verkäufern am wichtigsten ist, für ein faires Entgelt wieder Platz in den Schränken und Kinderzimmern zu schaffen für Neues. Den Kunden am wichtigsten ist, dass sie attraktive Waren zu super günstigen Preisen bekommen. So entsteht eine win-win-win-Situation für alle.

Nähere Infos zur Igersheimer Börse am 10. März gibt das BürgerNetzWerk auf www.igersheim-aktiv.de